Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Geriledi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı dün 13 bin 770 lira olarak açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasada işlem hacmi 2 milyon 37 bin 960 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 4 milyon 98 bin 426 liralık hacmin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Geriledi
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Spot piyasada dün gerçekleştirilen işlemlerde doğal gaz ticaret miktarı 148 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, dengeleme gazı için alış fiyatı 14 bin 458 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 81 lira 50 kuruş düzeyinde belirlendi.

GAZ ARZI TÜKETİMİ AŞTI

Türkiye'ye dün toplamda 68 milyon 424 bin 257 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise bu rakamı aşarak 68 milyon 575 bin 29 metreküpe ulaştı. Bu durum, sisteme verilen gaz miktarının tüketimden fazla olduğunu ortaya koydu.

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Kaynak: AA

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