Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Geriledi

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Spot piyasada dün gerçekleştirilen işlemlerde doğal gaz ticaret miktarı 148 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. EPİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, dengeleme gazı için alış fiyatı 14 bin 458 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 81 lira 50 kuruş düzeyinde belirlendi.

GAZ ARZI TÜKETİMİ AŞTI

Türkiye'ye dün toplamda 68 milyon 424 bin 257 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise bu rakamı aşarak 68 milyon 575 bin 29 metreküpe ulaştı. Bu durum, sisteme verilen gaz miktarının tüketimden fazla olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA