TESK'ten Hükümete Prim Çağrısı: Bağ-Kur'lu Olanlar Dikkat

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Esnaf ve sanatkarların sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalıştığını hatırlatan Bendevi Palandöken, buna rağmen emeklilikte çalışanlara kıyasla dezavantajlı olduklarını ifade etti. Palandöken, “Bir işçi 7200 prim günüyle emekli olurken, esnaf 9000 gün prim ödemek zorunda kalıyor. Bu açık bir adaletsizliktir. Norm birliğinin sağlanması şart” dedi.

SADECE SAĞLIK PRİMİ ÖDENSİN ÖNERİSİ

Emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim şartı nedeniyle bekleyen esnafın mağduriyet yaşadığını dile getiren Palandöken, bu durumda olanların sadece sağlık primi ödeyerek sistemde kalması gerektiğini savundu. “Ekonomik zorlukların hafifletilmesine yönelik bazı adımlar atıldı. Şimdi sırada esnafın yıllardır dile getirdiği prim günü adaletsizliğinin giderilmesi var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA