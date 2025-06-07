600 Bin Kamu İşçisini Bayram Sonrası Zor Süreç Bekliyor

Kamu kurumlarında çalışan 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde hükümetin sunacağı karşı teklifin, işçilerin taleplerinden oldukça uzak olacağı belirtiliyor. Türk-İş ve Hak-İş’in ortak taleplerine henüz bir yanıt verilmemesi, işçi kesiminde tedirginliğe yol açarken, bayram sonrası iletilecek teklifin beklentilerin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

600 Bin Kamu İşçisini Bayram Sonrası Zor Süreç Bekliyor
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27 Şubat’ta Türk-İş ve Hak-İş tarafından hükümete iletilen çerçeve sözleşme talepleri aradan geçen 3 aya rağmen karşılık bulmadı. Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile yapılan 3 toplantıda herhangi bir karşı teklif sunulmaması, işçi sendikalarının tepkisini artırmış durumda.

ZAM ORANI YÜZDE 35’İ GEÇMEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ücret artışlarını enflasyon hedefleriyle sınırlı tutma çabası kapsamında, 2025 için yüzde 30, 2026 için ise hedeflenen enflasyon oranında artış önerildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek yüzde 5’lik ek zam marjı tanıması halinde dahi, toplam zam oranının yüzde 35 seviyesini geçmeyeceği ifade ediliyor.

600 Bin Kamu İşçisini Bayram Sonrası Zor Süreç Bekliyor - Resim : 1

İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ TALEPLERİNE UZAK

İşçileri temsil eden konfederasyonlar, 1 Ocak 2025’ten itibaren brüt ücretlere ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25 zam talep ediyor. 2026 yılı içinse yine 6 aylık periyotlarla yüzde 25’er zam isteniyor. Ayrıca her dönem için yüzde 10’luk refah payı eklenmesi, kıdem zammı ve gelir vergisi yükünün hafifletilmesi gibi ek sosyal hak talepleri de müzakerelerde yer alıyor.

GELİR VERGİSİ VE MESAİYE YÖNELİK DÜZENLEME İSTENİYOR

İşçi sendikaları, yüzde 15’lik gelir vergisi dilimini aşan kısmın kamu işvereni tarafından karşılanmasını, haftalık çalışma süresinin 40 saat ve 5 günle sınırlanmasını, fazla mesai ücretinin ise yüzde 100 zamlı ödenmesini talep ediyor. Sosyal haklarda ise yüzde 50 ile 100 arasında artış öngörülüyor.

600 Bin Kamu İşçisini Bayram Sonrası Zor Süreç Bekliyor - Resim : 2

YILDA TEK ZAM FORMÜLÜ GÜNDEMDE

TÜHİS’in sunması beklenen teklifte, yılda yalnızca bir kez zam yapılmasını içeren bir önerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin, bu formülün enflasyon hedeflerine uygun olduğunu savunduğu iddia ediliyor.

GREVE GİDİLİRSE MÜDAHALE İHTİMALİ VAR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin artık daha fazla fedakarlık yapacak gücünün kalmadığını vurgulayarak, taleplerin kabul edilmemesi durumunda ülke genelinde greve gitmeye hazır olduklarını duyurdu. Ancak toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grevleri "genel sağlık ve ulusal güvenlik" gerekçesiyle 60 gün süreyle erteleme yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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