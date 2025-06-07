Türkiye'de 66 İlin Haritası Sil Baştan Değişti! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde çevresel gürültüyle mücadele kapsamında kapsamlı bir adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla, 66 ilde detaylı gürültü haritaları hazırlandı. Haritalar üzerinden belirlenen “gürültü sıcak noktaları” doğrultusunda illere özel stratejik eylem planları oluşturuluyor.
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI TEK TEK BELİRLENİYOR
Hazırlanan gürültü haritalarında, şehirlerdeki ulaşım, sanayi, eğlence ve diğer yüksek ses kaynakları analiz edilerek bu kaynaklardan ne ölçüde gürültü yayıldığı ve kaç kişinin etkilendiği tespit ediliyor. Elde edilen veriler, şehirlerin yapısına uygun müdahale planlarının oluşturulmasında temel alınıyor.
EYLEM PLANI 22 İLDE HAZIR, 15 İLDE SÜREÇ BAŞLADI
Bakanlık verilerine göre, haritası tamamlanan 66 ilden 22’sinde şimdiden stratejik eylem planları hazırlandı. Kalan 15 ilde ise hem gürültü haritaları hem de eylem planlarının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte şehirlerin özgün yapısı dikkate alınarak planlamalar yapılıyor ve gürültü kaynaklarına özel çözümler geliştiriliyor.
SESSİZ ALANLAR KORUMA ALTINA ALINIYOR
Yalnızca gürültünün azaltılması değil, kentlerdeki “sessiz alanların” korunması da planların önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Parklar, bahçeler, dinlenme alanları ve yeşil bölgelerde ses kirliliğini önlemeye yönelik düzenlemeler yapılırken, bu alanların kent planlamasında daha fazla yer tutması sağlanıyor.
GÜRÜLTÜ BARİYERLERİNE MALİ DESTEK VERİLİYOR
Eylem planları doğrultusunda yerel yönetimlerin talepleri de dikkate alınıyor. Bu kapsamda, şehirlerde ihtiyaç duyulan bölgelerde gürültü bariyerleri inşa edilmesi için bakanlık tarafından maddi destek sağlanıyor. Projenin nihai hedefi, kent yaşamında gürültü kaynaklı olumsuzlukları en aza indirerek daha sağlıklı ve yaşanabilir çevreler oluşturmak.