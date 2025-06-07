Türkiye'de 66 İlin Haritası Sil Baştan Değişti! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Belirlendi

EYLEM PLANI 22 İLDE HAZIR, 15 İLDE SÜREÇ BAŞLADI

Bakanlık verilerine göre, haritası tamamlanan 66 ilden 22’sinde şimdiden stratejik eylem planları hazırlandı. Kalan 15 ilde ise hem gürültü haritaları hem de eylem planlarının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte şehirlerin özgün yapısı dikkate alınarak planlamalar yapılıyor ve gürültü kaynaklarına özel çözümler geliştiriliyor.