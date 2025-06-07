Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu
Yerli yatırımcının ilgisi hız kesmeden artarken, İstanbul pay senedi yatırımlarında Türkiye’nin açık ara lideri konumuna yükseldi. Mayıs ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayan yatırımcıların borsadaki toplam portföy değeri 2 trilyon 405 milyar 463 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, Türkiye genelinde yatırımın en yoğun şekilde İstanbul'da konumlandığını ortaya koydu.
Kaynak: AA
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) güncel verilerine göre, 1 milyon 616 bin 979 kişiyle en fazla pay senedi yatırımcısı da İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 665 bin 685 kişiyle Ankara, 442 bin 887 kişiyle ise İzmir izliyor.
BORSANIN İLK 4'Ü BELLİ OLDU
Yatırımcı sayısı bakımından dördüncü sırada Bursa yer alıyor. Mayıs sonu itibarıyla 272 bin 876 Bursalı yatırımcının borsada aktif hesabı bulunurken, şehirdeki toplam portföy değeri 82 milyar 947 milyon liraya çıktı. Bu verilerle Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından hem yatırımcı sayısı hem portföy büyüklüğü açısından öne çıkan şehir oldu.
Bursa’yı yatırımcı sayısında şu iller takip etti:
Antalya: 225.210 kişi
Kocaeli: 190.454 kişi
Adana: 179.467 kişi
Mersin: 136.334 kişi
Konya: 131.726 kişi
Balıkesir: 119.099 kişi
Portföy büyüklüğü açısından Bursa'nın ardından gelen iller ise şöyle sıralandı:
Antalya: 46 milyar 898 milyon TL
Gaziantep: 42 milyar 630 milyon TL
Adana: 40 milyar 943 milyon TL
Kocaeli: 37 milyar 365 milyon TL
Balıkesir: 26 milyar 326 milyon TL
Mersin: 25 milyar 9 milyon TL
BIST100 YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ OLDU
Endeks tercihleri incelendiğinde, yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği alanın BIST 100 olduğu görülüyor. Bu endekste yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 olarak kayda geçti.
Sektörel bazda en çok yatırımcı çeken endeks ise sanayi endeksi oldu. 4 milyon 599 bin 761 kişi, sanayi şirketlerine yatırım yaparken; onu 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıyla hizmetler endeksi takip etti. Bankacılık sektörüne yatırım yapan kişi sayısı ise 1 milyon 73 bin 149 olarak belirlendi.
BORSANIN EN GÜÇLÜ PORTFÖYÜNE SAHİP YAŞ GRUBU
Yaş gruplarına göre dağılımda en yüksek portföy değeri 295 milyar 660 milyon lira ile 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılara ait. Bu grubu, 279 milyar 61 milyon lira ile 50-54 yaş grubu ve 233 milyar 662 milyon lira ile 40-44 yaş grubu izliyor.
Yatırımcı sayısının en fazla olduğu yaş aralığı ise 35-39 yaş grubu oldu. Bu yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklüğü 149 milyar 69 milyon liraya ulaştı.
Diğer yaş gruplarına göre portföy büyüklükleri şu şekilde sıralandı:
0-14 yaş: 2 milyar 983 milyon TL
15-19 yaş: 2 milyar 123 milyon TL
20-24 yaş: 18 milyar 350 milyon TL
25-29 yaş: 50 milyar 237 milyon TL
30-34 yaş: 89 milyar 373 milyon TL
55-59 yaş: 226 milyar 311 milyon TL
60-64 yaş: 148 milyar 920 milyon TL
65-69 yaş: 121 milyar 357 milyon TL
70-74 yaş: 81 milyar 96 milyon TL
75 yaş ve üzeri: 112 milyar 817 milyon TL