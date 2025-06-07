Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu

Yerli yatırımcının ilgisi hız kesmeden artarken, İstanbul pay senedi yatırımlarında Türkiye’nin açık ara lideri konumuna yükseldi. Mayıs ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayan yatırımcıların borsadaki toplam portföy değeri 2 trilyon 405 milyar 463 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, Türkiye genelinde yatırımın en yoğun şekilde İstanbul'da konumlandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Yatırım
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 1

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) güncel verilerine göre, 1 milyon 616 bin 979 kişiyle en fazla pay senedi yatırımcısı da İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 665 bin 685 kişiyle Ankara, 442 bin 887 kişiyle ise İzmir izliyor.

1 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 2

BORSANIN İLK 4'Ü BELLİ OLDU

Yatırımcı sayısı bakımından dördüncü sırada Bursa yer alıyor. Mayıs sonu itibarıyla 272 bin 876 Bursalı yatırımcının borsada aktif hesabı bulunurken, şehirdeki toplam portföy değeri 82 milyar 947 milyon liraya çıktı. Bu verilerle Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından hem yatırımcı sayısı hem portföy büyüklüğü açısından öne çıkan şehir oldu.

2 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 3

Bursa’yı yatırımcı sayısında şu iller takip etti:

Antalya: 225.210 kişi

Kocaeli: 190.454 kişi

Adana: 179.467 kişi

Mersin: 136.334 kişi

Konya: 131.726 kişi

Balıkesir: 119.099 kişi

3 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 4

Portföy büyüklüğü açısından Bursa'nın ardından gelen iller ise şöyle sıralandı:

Antalya: 46 milyar 898 milyon TL

Gaziantep: 42 milyar 630 milyon TL

Adana: 40 milyar 943 milyon TL

Kocaeli: 37 milyar 365 milyon TL

Balıkesir: 26 milyar 326 milyon TL

Mersin: 25 milyar 9 milyon TL

4 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 5

BIST100 YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ OLDU

Endeks tercihleri incelendiğinde, yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği alanın BIST 100 olduğu görülüyor. Bu endekste yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 olarak kayda geçti.

5 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 6

Sektörel bazda en çok yatırımcı çeken endeks ise sanayi endeksi oldu. 4 milyon 599 bin 761 kişi, sanayi şirketlerine yatırım yaparken; onu 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıyla hizmetler endeksi takip etti. Bankacılık sektörüne yatırım yapan kişi sayısı ise 1 milyon 73 bin 149 olarak belirlendi.

6 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 7

BORSANIN EN GÜÇLÜ PORTFÖYÜNE SAHİP YAŞ GRUBU

Yaş gruplarına göre dağılımda en yüksek portföy değeri 295 milyar 660 milyon lira ile 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılara ait. Bu grubu, 279 milyar 61 milyon lira ile 50-54 yaş grubu ve 233 milyar 662 milyon lira ile 40-44 yaş grubu izliyor.

Yatırımcı sayısının en fazla olduğu yaş aralığı ise 35-39 yaş grubu oldu. Bu yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklüğü 149 milyar 69 milyon liraya ulaştı.

7 8
Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu - Resim: 8

Diğer yaş gruplarına göre portföy büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

0-14 yaş: 2 milyar 983 milyon TL

15-19 yaş: 2 milyar 123 milyon TL

20-24 yaş: 18 milyar 350 milyon TL

25-29 yaş: 50 milyar 237 milyon TL

30-34 yaş: 89 milyar 373 milyon TL

55-59 yaş: 226 milyar 311 milyon TL

60-64 yaş: 148 milyar 920 milyon TL

65-69 yaş: 121 milyar 357 milyon TL

70-74 yaş: 81 milyar 96 milyon TL

75 yaş ve üzeri: 112 milyar 817 milyon TL

8 8