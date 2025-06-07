Bu 4 Şehir Yatırımın Yeni Üssü Oldu! Listenin İlki Damgasını Vurdu

BORSANIN EN GÜÇLÜ PORTFÖYÜNE SAHİP YAŞ GRUBU

Yaş gruplarına göre dağılımda en yüksek portföy değeri 295 milyar 660 milyon lira ile 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılara ait. Bu grubu, 279 milyar 61 milyon lira ile 50-54 yaş grubu ve 233 milyar 662 milyon lira ile 40-44 yaş grubu izliyor.

Yatırımcı sayısının en fazla olduğu yaş aralığı ise 35-39 yaş grubu oldu. Bu yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklüğü 149 milyar 69 milyon liraya ulaştı.