Kurbanlık Fiyatları Düştü: 'Zararına Satmaya Başladık'

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Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Adana’daki kurban pazarlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Küçükbaş hayvan fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlenirken, koyun ve keçiler 13 ila 15 bin TL arasında alıcı buldu. Kilogram bazında küçükbaş kurbanlıklar 300 TL'den, büyükbaşta ise tosun 310 TL, düve 280 TL’den işlem gördü.

13 BİN TL'YE DÜŞTÜ

Yüreğir ilçesindeki pazarda satış yapan Mehmet İmre, Kahramanmaraş’tan getirdiği 210 hayvandan sadece 40-50 kadarını satabildiğini belirtti. "Fiyatı 14-15 bin TL'ye kadar düşürdük. 210 tane getirdim 40-50 tane kadar sattık. Seneye gelir miyim bilmiyorum. Son fiyatım 13 bin TL'ye kadar düştüm. Bugün de yükleyip geri döneceğim" diye konuştu.

'MECBUR SATACAĞIZ'

Benzer bir tabloyu Şanlıurfa’dan gelen Mahmut Çintaş da paylaştı. 124 hayvanla pazara geldiğini ifade eden Çintaş, "Şimdi zararına satıyorum. 90 tane sattım 34 tane kaldı. 23-25 bin TL’ye veriyorduk. Şimdi 15 bin TL diyoruz kimse almıyor ama mecbur satacağız. Satıp evimize geri döneceğiz" dedi.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Fatih Karut ise fiyatların düşmesinden memnun kaldı. Emekli olduğunu söyleyen Karut, “15 bin TL’ye aldık. Allah kabul etsin. Düştü fiyatlar baya, biz de gelip aldık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA