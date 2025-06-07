Bu Kişiler Borcu Borç İle Kapatıyorlar: Ömür Boyu Gün Yüzü Görmüyorlar

Bütçe yönetimi her kişinin karakterine göre şekilleniyor. Kimileri harcamalarını dikkatle planlarken, kimileri kredi kartı limitlerini düşünmeden alışveriş yapabiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bu Kişiler Borcu Borç İle Kapatıyorlar: Ömür Boyu Gün Yüzü Görmüyorlar
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Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burçlar borçlanmaya fazlasıyla yatkın. Hem maddi disiplin hem de alışveriş alışkanlıkları nedeniyle bu burçların adı sık sık borç listesinde geçiyor. İşte detaylar...

Bu Kişiler Borcu Borç İle Kapatıyorlar: Ömür Boyu Gün Yüzü Görmüyorlar - Resim : 1

İŞTE BORCU BORÇLA KAPATAN BURÇLAR

İKİZLER BURCU: Alışverişin Cazibesine Dayanamıyor

Zodyağın en meraklı burçlarından biri olan İkizler, yeni şeylere karşı büyük bir ilgi duyar. Bu durum, alışveriş alışkanlıklarına da yansıyor. Özellikle kıyafet, aksesuar ve teknolojik ürünlerde kendini tutamayan İkizler burcu insanı, anlık kararlarla ciddi harcamalara imza atabiliyor. Harcarken düşünmeyen İkizler, geri ödeme sürecinde ise zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle krediyle yaşama en çok adapte olan burçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu Kişiler Borcu Borç İle Kapatıyorlar: Ömür Boyu Gün Yüzü Görmüyorlar - Resim : 2

YAY BURCU: Plansız Harcamalarla Borç Kapanına Düşüyor

Hayata karşı özgür ve spontane yaklaşımıyla bilinen Yay burcu, finansal planlama konusunda genellikle zorlanıyor. Anlık kararlar, seyahat tutkusu ve alışverişe karşı duyduğu heyecan, Yay burcunun borç sarmalına düşmesine neden olabiliyor. "Şimdi al, sonra öderim" mantığıyla hareket eden Yaylar, ödemeleri erteledikçe daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu da onları, en çok borçlanan burçlar arasında üst sıralara taşıyor.

Bu Kişiler Borcu Borç İle Kapatıyorlar: Ömür Boyu Gün Yüzü Görmüyorlar - Resim : 3

ASLAN BURCU: Gösterişli Yaşam Tarzı Cebine Zarar Verebiliyor

Gösterişli yaşamayı seven ve kendine değer vermeyi ilke edinen Aslan burçları, pahalı tercihlerden vazgeçmekte zorlanıyor. “Ben buna layığım” düşüncesiyle hareket eden Aslan, zaman zaman gelirinin çok üzerinde harcamalar yapabiliyor. Ancak bu burcun dikkat çeken yönü, kazanç sağlama konusundaki becerisi. Borç alsa da çoğu zaman bunu kısa sürede geri ödeyebiliyor. Yine de alışveriş tutkusu ve statüye yönelik harcamaları, onu riskli bir noktaya taşıyor.

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