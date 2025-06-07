Buseli Tekstil Konkordato Talebinde Bulundu: Mahkemeden 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı

2014 yılında tekstil sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Buseli Tekstil, ekonomik zorlukların ardından konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu üzerine mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Buseli Tekstil Konkordato Talebinde Bulundu: Mahkemeden 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı
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MURAT BEYAZ

Mahkeme tarafından verilen karara göre, Buseli Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet uygulamaya alındı.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Süreç kapsamında; yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Cengiz Özübek, icra ve iflas hukukunda uzman Prof. Dr. İbrahim Aşık ile yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Ertunç Koçak geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Buseli Tekstil Konkordato Talebinde Bulundu: Mahkemeden 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı - Resim : 1

ÖN İNCELEME TARİHİ BELLİ OLDU

Geçici mühlet süresinin tamamlanacağı tarihe göre, konkordato davasında ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 21 Ağustos 2025 saat 14.00’te yapılacağı bildirildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararı uyarınca, alacaklıların konkordato mühletine ilişkin itirazlarını ilandan itibaren 7 gün içinde delilleriyle birlikte mahkemeye sunabileceği duyuruldu. İtirazlar, konkordato talebinin reddine gerekçe oluşturabilecek unsurların bulunması halinde dikkate alınacak.

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