2025 Temmuz Memur ve Emekli Maaş Zamları: İşte 4 Farklı Senaryo

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,53, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Bu veriler, memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Temmuz 2025’te yapılacak maaş zamlarına ilişkin dört farklı senaryo üzerinden detaylı bir hesaplama yaptı. İşte memur ve emeklileri ilgilendiren o senaryolar:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM SENARYOLARI

Yılmaz, Haziran ayı enflasyon oranına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranlarını şu şekilde öngördü:

Yüzde 0,50 enflasyon: Enflasyon farkı yüzde 15,67

Yüzde 1,00 enflasyon: Enflasyon farkı yüzde 16,24

Yüzde 1,50 enflasyon: Enflasyon farkı yüzde 16,81

Yüzde 2,00 enflasyon: Enflasyon farkı yüzde 17,39

Bu oranlar, 2025 yılının ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon verilerine göre hesaplanacak ve Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERI İÇİN ZAM SENARYOLARI

Memur ve memur emeklileri, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2025’in ikinci yarısı için Yüzde5 zam alacak. Ancak, enflasyon oranının bu zammı aşması durumunda enflasyon farkı da maaşlara eklenecek. Yılmaz’ın hesaplamalarına göre, memur ve memur emeklilerinin zam oranları şu şekilde:

Yüzde 0,50 enflasyon: Toplam zam oranı yüzde 14,58

Yüzde 1,00 enflasyon: Toplam zam oranı yüzde 15,14

Yüzde 1,50 enflasyon: Toplam zam oranı yüzde 15,71

Yüzde 2,00 enflasyon: Toplam zam oranı yüzde 16,28

Yılmaz, toplu sözleşme zammının enflasyonun altında kalması durumunda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkından faydalanacağını vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için yasal bir düzenleme gerektiğini belirten Yılmaz, mevcut 14.469 TL’lik en düşük emekli maaşının, enflasyon senaryolarına göre 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına yükselebileceğini ifade etti. Bu artışın kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve TBMM’de yapılacak düzenlemeler bekleniyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

TÜİK’in 3 Temmuz 2025’te açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri, maaş zamlarının netleşmesini sağlayacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne dayanarak yaptığı tahminlerde, Haziran ayı enflasyonunun Yüzde0,50 ile Yüzde2,00 arasında değişebileceğini öngördü. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların son şeklini belirleyecek.

MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Temmuz 2025’te kesinleşecek zam oranları, memur ve emekli maaşlarına aynı ay içinde yansıtılacak. En düşük emekli maaşının artırılması için ise hükümetin yasal düzenleme yapması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından en düşük emekli maaşı için bir çalışma başlatabileceğini daha önce belirtmişti.

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz zammını merakla beklerken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın hesaplamaları zam oranlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Kesin rakamlar, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi