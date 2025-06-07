Bunu Yapmayan Patron Yandı! Çifte Ceza Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışan maaşlarının kayıt dışı ödenmesinin önüne geçmek için yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, 4 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, Temmuz 2025 itibarıyla 3 ve üzeri çalışanı olan tüm iş yerleri maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri banka aracılığıyla yapmak zorunda olacak. Bu kapsam gazeteciler, gemi adamları ve diğer tüm işçiler için geçerli olacak.

Yapılan değişiklikle birlikte kayıt dışı ödemeler nedeniyle devletin vergi ve sigorta primi kaybı azaltılmaya çalışılırken, çalışanların emeklilik hakları ve sosyal güvenceleri de korunmuş olacak. Ödemelerin bankadan yapılması sayesinde şeffaflık sağlanacak ve işverenler de ödemelerini belgelemek konusunda kolaylık yaşayacak. Banka bulunmayan yerlerde ise PTT aracılığıyla ödeme imkânı sunulacak.

UYMAYANA ÇİFTE CEZA

Ancak yeni zorunluluğa uymayan işverenleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Karakaş’ın aktardığına göre, 2025 yılı için ücretleri banka üzerinden ödemeyen iş yerlerine, işçi başına ve her ay için 2.179 TL, gemi adamları için 28.856 TL, gazeteciler için ise 36.081 TL ceza kesilecek. Ayrıca SGK da banka ödemesi yapmayan işverenlere, çalışanın maaş bordrosunda imzası olmaması durumunda 312 bin TL’ye kadar ulaşan cezalar uygulayabilecek.

HAZIRLIKLARINIZI TAMAMLAYIN

Uygulamanın hem işverenler hem çalışanlar açısından yasal bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken uzmanlar, işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için Temmuz 2025’ten önce gerekli sistemsel hazırlıklarını yapmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle gazetecilere yapılan telif ve haber ödemeleri de dahil olmak üzere tüm ücret ödemelerinde banka kanalı kullanılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi