Brent Petrolde Dalgalı Seyir: Fiyatlar 65 Doların Altında Hareket Ediyor

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Petrol fiyatlarındaki hafif gerilemede, küresel ekonomik büyümeye dair yavaşlama sinyalleri ve azalan talep beklentileri belirleyici oldu. Özellikle ABD ve Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler, enerji talebine ilişkin görünümü olumsuz etkiliyor. Ayrıca ABD’de petrol ürünlerine yönelik stok seviyelerinin yüksek seyretmesi, talep tarafındaki belirsizliği artırıyor.

UKRAYNA GERİLİMİ DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan askeri tansiyon, enerji piyasalarında arz kesintisi endişesini gündeme getirerek fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Aynı zamanda, İran’la yürütülen nükleer müzakerelerde yaşanan duraksamalar ve ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu yönündeki haberler, arz tarafındaki belirsizlikleri pekiştiriyor.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞINA DEVAM EDECEK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), temmuz ayı için üretimi piyasa beklentilerine paralel şekilde artırma kararı aldı. Bu karar, fiyatlarda yön arayışına kısmen denge sağlarken, küresel ekonomik görünümdeki zayıflık fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlandırıyor.

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasında yaşanan fikir ayrılıkları da yatırımcıların radarında yer alıyor. Musk’ın Kongre gündemindeki vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştirileri sonrası yükselen tansiyon, Washington’da siyasi ayrışmalara ilişkin beklentileri artırmış durumda.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ UMUT YARATTI, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen son telefon görüşmesi, ticaret müzakerelerine yeniden ivme kazandırabileceği yönünde umutları tazeledi. Ancak piyasalar, somut bir ticaret anlaşması beklentisinde temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Trump’ın yeni gümrük tarifeleri açıklama ihtimali hâlâ masada duruyor.

TEKNİK DÜZEYLER TAKİPTE

Teknik analizlerde Brent petrol için 66,25 dolar seviyesi direnç, 62,93 dolar ise destek noktası olarak öne çıkıyor. Piyasalarda, açıklanacak yeni ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarının yön bulması bekleniyor.

Kaynak: AA