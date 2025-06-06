Samsun’da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2’si Ağır 6 Yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazada yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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Samsun’da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2’si Ağır 6 Yaralı
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Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Turgut Özal Kavşağı’nda, saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza, Yakup Balkaya’nın (55 AJD 793 plakalı) kullandığı minibüsün kavşaktan geçerken, Mert Olgun’un (55 AES 443 plakalı) yönetimindeki otomobilin sahil yolundan Atatürk Bulvarı’na girmesiyle gerçekleşti. İki aracın çarpışması sonucu büyük bir kaza meydana geldi.

Kazada minibüs sürücüsü Yakup Balkaya, eşi Arzu Balkaya, kızı Ece Balkaya, kayınvalidesi Fehime Yavuz, kayınpederi İbrahim Yavuz ve otomobil sürücüsü Mert Olgun yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Balkaya ile kayınvalidesi Fehime Yavuz’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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