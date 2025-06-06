Orhangazi’de Kaçan Keçi Motosikletle Yakalandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kurban pazarından kaçan keçi, motosikletli iki vatandaş tarafından omuzlanarak sahibine teslim edildi.

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Orhangazi’de Kaçan Keçi Motosikletle Yakalandı
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yaşanan ilginç bir olay kameralara yansıdı. Küçükbaş hayvanların satıldığı alana getirilen bir keçi, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Keçisini yakalayamayan sahibi, çevredekilerden yardım isteyince, pazarda bulunan Halil İbrahim Altın ve Hüseyin Asa harekete geçti.

İki arkadaş, motosikletlerine binerek kaçan keçinin peşine düştü. Kısa süre sonra keçiyi yakalayan Hüseyin Asa, hayvanı omzuna alarak Altın’ın kullandığı motosikletle birlikte pazara geri döndü. Keçiyle birlikte motosiklet üzerinde selfie çeken ikili, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de hayvanı sahibine teslim etti. Sahibi, keçiyi kurtaranlara teşekkür ederken, bu sıra dışı olay pazardaki diğer vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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Kaynak: İHA

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