İzmir’de Kurban Bayramı’nın İlk Günü Kesim Alanlarında Yoğunluk Yaşandı

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İzmir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim noktalarında hareketlilikle geçti. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, belirlenen kesim alanlarına kurbanlık hayvanlarını getirerek kesim işlemlerini gerçekleştirdi. Bornova ilçesine bağlı Işıkkent Mahallesi’ndeki kesim noktası, vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Kurbanlık alan vatandaşlardan Tolga Ateş, fiyatların geçen seneye göre daha pahalı olduğunu ancak yine de ulaşılabilir seviyede olduğunu ifade etti. Ateş, “Ortalama 800 kilo canlı ağırlığı olan kurbanlığımızı 15 gün önce aldık. Hayvanımızdan ve satıcıdan memnunuz. 4 ortak 180 bin liraya aldık. Kurban niyetimizle Allah kabul etsin. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun” dedi.

“Aslan” adlı büyükbaş kurbanlığın sahibi Giyasettin Sarıtaş ise, “Maşallahı var, 195 bin liraya aldık. 350 kilo kadar et çıkar. Allah rızası için kesiyoruz, Allah kabul etsin” diye konuştu.

Erzincan’dan amcasıyla birlikte İzmir’e gelerek hayvancılık yapan 12 yaşındaki Yusuf Yamanyar, “13 düve ve 9 tosun getirdik. 20-25 günde hepsini sattık. Şimdi Erzincan’a döneceğiz” dedi.

Kesim merkezinde büyük boy poşet satan Ali Kırçoban da yoğunluktan memnun olduğunu belirterek, “Ekmeğimizin peşindeyiz. Alnımızın teriyle çalışıyoruz. Bu sene yoğunluk var, Allah bereket versin” dedi.

İzmir’deki kurban kesim alanlarında bayram boyunca hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA