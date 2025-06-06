Kurban Bayramı İlk Gününde Vatandaşlara Sahillere Koştu

Kurban Bayramı'nın ilk günü, İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de halk plajlarındaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı İlk Gününde Vatandaşlara Sahillere Koştu
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, termometrelerin yükselmesiyle birlikte soluğu denizde ve sahilde aldı. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de Menekşe Sahili'nde, günün erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken, güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar denize girerek serinledi, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar da sahilin keyfini oyunlar oynayarak çıkardı.

Sahildeki bu yoğunluk dron ile görüntülendi. Bayram tatili boyunca havaların sıcak geçmesi beklenirken sahil ve mesire alanlarındaki yoğunluğun devam etmesini bekliyor.

Serdar Dinler isimli bir vatandaş, "Hava sıcak, bayram olduğu için Büyükçekmece Sahili de kalabalık. Bu yüzden kendimizi serin sulara bırakmak istedik. İstanbul’dayım bayram boyunca" dedi.

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Kaynak: İHA

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