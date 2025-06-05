Bayram Göçü Devam Ediyor! Gidiyorlar, Kara, Hava ve Köprülerde Yoğunluk Zirvede

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Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte İstanbul ve çevresindeki otoyol ve köprülerde yoğunluk arttı. Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü ve Hersek Gişeleri, Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru yola çıkan tatilcilerle dolup taştı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

Tatil planlarını erkenden uygulamaya koyan vatandaşlar, köprü ve gişe noktalarında zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Dün öğleden sonra kamu çalışanlarının yarım günlük mesaisini tamamlamasıyla başlayan trafik hareketliliği, akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı. İstanbul çıkışında köprüler ve otoyollarda araç kuyrukları dikkat çekti.

İLÇEYE 50 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Benzer bir tablo Bodrum’a giden güzergâhlarda da görüldü. Bayramı Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar kara yolunu tercih ederken, ilçeye son 24 saat içinde yaklaşık 50 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.

HAVALİMANLARINDA YOĞUN BAYRAM MESAİSİ

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler havayoluna da yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı girişinde ve terminal önündeki caddede trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İGA ekipleri yolcuları yönlendirmek için giriş ve terminal içinde görev aldı. Terminal binasındaki X-Ray kontrol noktaları ve bilet işlemleri için oluşturulan kontuarlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğu hafifletmek amacıyla Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde tüm pasaport bankoları polis ekipleri tarafından hizmete açıldı.

245 BİN 401 YOLCU SEYAHAT EDECEK

Bugün İstanbul Havalimanı'nda 1642 uçuş planlanırken, yaklaşık 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer bir tablo hâkim. Hem iç hem de dış hatlarda artan yolcu trafiği nedeniyle yönetim, operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında ek personel görevlendirdi. Yolcuların hızlı geçiş yapabilmesi için E-pasaport banko sayısı 34’e çıkarıldı, X-Ray kontrol noktalarında düzenlemeler yapıldı. Terminale ayrıca ücretsiz Wi-Fi erişimi, soğutma sistemi güçlendirmesi ve ücretsiz içme suyu sebilleri eklendi.

Kaynak: AA