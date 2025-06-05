Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırmışlardı! Flaş Gelişme, İşletme Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı

Bursa’da milli sporcu Semih Topçu’nun spor salonunda darp edilip silahla tehdit edildiği iddiası gündem yaratırken, işletme sahibi Baki K. ve avukatı Abdullah Kara’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Olayın çarpıtıldığını savunan taraflar, silahın meşru müdafaa için çekildiğini öne sürdü.

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Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırmışlardı! Flaş Gelişme, İşletme Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir alışveriş merkezindeki spor salonunda yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Milli sporcu Semih Topçu ile spor salonu işletmecisi Baki K. arasında mesai saatleri ve müşteri ilişkileri nedeniyle başlayan anlaşmazlık, fiziksel kavgaya dönüştü. İddialara göre, telefonda başlayan tartışma sonrası Topçu, işletme sahibinin ofisine giderek kapıyı kilitledi. Bu sırada gerginlik tırmanırken, Baki K. tehdit hissettiğini belirterek ruhsatlı silahını eline aldı. Olayın büyümesi üzerine odaya giren bir çalışan, Topçu’yu darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Baki K.’nın kavgaya müdahil olmadığı ve silahı bırakarak odadan çıktığı görüldü.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırmışlardı! Flaş Gelişme, İşletme Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

'MEŞRU MÜDAFAA İÇİN SİLAH ÇEKİLDİ'

Olayın ardından işletme sahibi Baki K.’nin avukatı Abdullah Kara, kamuoyuna yansıyan haberlerin çarpıtıldığını savundu. Kara, “Müvekkilime yönelik bir itibar suikastı söz konusu. Olay, bir iş anlaşmazlığından ibaretken, sanki müvekkilim tehdit için silah çekmiş gibi lanse edildi. Görüntüler açıkça gösteriyor ki, silah yalnızca meşru müdafaa amacıyla alınmış ve kullanılmamıştır. Müvekkilim, fiziksel üstünlüğü olan karşı tarafın agresif tavırları karşısında kendini korumak için hareket etmiştir” dedi. Kara, Baki K.’nın kavgayı ayırmak için odadan çıktığını da vurguladı.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırmışlardı! Flaş Gelişme, İşletme Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

'KAPIYI KİLİTLEDİ, SİLAH ÇEKECEK SANDIM'

İşletme sahibi Baki K. ise yaptığı açıklamada, Semih Topçu’nun telefonda tehditkar konuştuğunu ve ofise girip kapıyı kilitlediğini belirtti. Baki K., “Kapıyı kilitleyince kendisinden zarar geleceğini düşündüm. Cüsse olarak benden büyüktü, silah çekebileceği korkusuyla kendimi korumak için hareket ettim” dedi.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırmışlardı! Flaş Gelişme, İşletme Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 3

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından Baki K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, darp olayına karışan koruma Yusuf İslam D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Abdullah Kara, sosyal medya ve basında yer alan yönlendirici paylaşımların yargı sürecine zarar verdiğini ifade ederek, “Halkı yanlış yönlendiren yayınlar, adaletin tarafsızlığına gölge düşürüyor. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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