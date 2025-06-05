Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı.

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Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Niğde'de Ulukışla ilçesine bağlı Şeyhömerli Köyü’nde bir şüpheliye ait ikamette yapılan aramada; 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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