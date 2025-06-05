Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı.
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Niğde'de Ulukışla ilçesine bağlı Şeyhömerli Köyü’nde bir şüpheliye ait ikamette yapılan aramada; 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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