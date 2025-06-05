Niğde’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Niğde'de Ulukışla ilçesine bağlı Şeyhömerli Köyü’nde bir şüpheliye ait ikamette yapılan aramada; 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA