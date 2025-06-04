Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu! 43 Tutuklama

Muğla’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. 512 jandarma timinin katılımıyla yürütülen operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı, 43'ü tutuklandı. Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyen torbacılara göz açtırmayacağız" dedi.

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Muğla genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen "Narkokapan-Muğla" operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 43 şüphelinin tutuklandığını, 30 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

HAZIRLIK 4 AY SÜRDÜ

Operasyonun, 4 ay süren detaylı bir hazırlık süreci sonunda eş zamanlı olarak başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, özellikle mahalle aralarında uyuşturucu satan kişilerin hedef alındığını ifade etti. Yerlikaya, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı" dedi.

Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, bu süreçte elde edilen tüm delillerin titizlikle analiz edildiğini ve operasyonun bu kapsamda başlatıldığını söyledi.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu! 43 Tutuklama - Resim : 1

MUĞLA'DA KAPSAMLI OPERASYON

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edilen operasyon Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, gençlerin zehirlenmesine yol açan sokak satıcılarına karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı. "Torbacılara göz açtırmayacağız" diyen Yerlikaya, benzer operasyonların diğer illerde de sürdürüleceğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda çok sayıda dijital materyal, uyuşturucu madde ve satışa hazır paketlerin ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.

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Kaynak: İHA

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