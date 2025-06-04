Haziranda Sağanak Sürprizi! Meteoroloji İl İl Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarken, bazı bölgelerde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Haziranda Sağanak Sürprizi! Meteoroloji İl İl Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haziranda Sağanak Sürprizi! Meteoroloji İl İl Uyardı - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esebileceği ifade edildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı. Meteoroloji, gelişmeleri takip ederek gerektiğinde yeni uyarılar yapılacağını duyurdu.

Haziranda Sağanak Sürprizi! Meteoroloji İl İl Uyardı - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayram Tatilinde Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün AçıkladıBayram Tatilinde Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Haziranda Sağanak Sürprizi! Meteoroloji İl İl Uyardı Haziranda Sağanak Sürprizi