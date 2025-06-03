Bayram Tatilinde Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Gün Gün Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Rapora göre, bayram boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların artması ve yağışların büyük ölçüde etkisini yitirmesi bekleniyor. Özellikle batıdan başlayarak tüm yurtta sıcak ve güneşli hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

MGM’nin yayımladığı tahmine göre, arife gününden itibaren mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar artış gösterecek. Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde başlayacak olan sıcak hava dalgasının, bayram süresince ülke genelinde etkili olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Yağış açısından ise sakin bir bayram bekleniyor. Arife günü sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde, bayramın ilk günü ise Doğu Anadolu’nun doğusunda kısa süreli yağışlar görülebilir. Bayramın ilerleyen günlerinde ise yalnızca Van, Hakkâri ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Büyük şehirlerde de genel olarak açık ve sıcak bir bayram havası bekleniyor. Ankara’da hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar 27 ila 32 derece arasında değişecek. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte sıcaklıklar 26 ila 31 derece arasında seyredecek. İzmir’de bayram boyunca gökyüzü genellikle açık olacak. Sıcaklıklar Perşembe günü 35 dereceye kadar çıkacak, hafta sonu ise 31 ila 33 derece aralığında olacak. MGM, bayramda açık havadan faydalanacak vatandaşlara sıcak havaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ANKARA

Arife günü ve bayram süresince Ankara’nın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise; Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29, Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL

İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise; Perşembe 18 ila 20 / 29 ila 31, Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28, Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece olması tahmin ediliyor.

İZMİR

İzmir’de genellikle az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise; Perşembe 20 ila 22 / 33 ila 35, Cuma 20 ila 23 / 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22 / 33 ila 35, Pazar 20 ila 22 / 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22 / 31 ila 33 derece olacak.

Kaynak: ANKA