Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Uyarılar Peş Peşe Geldi: Çok Kuvvetli Vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı 7 ili yağışlara karşı uyardı. Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Isparta'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı 7 il için sarı uyarı verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 2 Haziran 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 7 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum'un batısı ve Kırşehir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 32°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu ile Hatay'ın batısı ve Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,
ANTALYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KARS 6°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
MALATYA 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
VAN 9°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi