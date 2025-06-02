Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Uyarılar Peş Peşe Geldi: Çok Kuvvetli Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Isparta'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı 7 il için sarı uyarı verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 2 Haziran 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 7 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum'un batısı ve Kırşehir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 11°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 32°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu ile Hatay'ın batısı ve Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

ANTALYA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KARS 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MALATYA 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

VAN 9°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi