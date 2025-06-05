Yola Çıkacaklar Dikkat! Trafikte Sürprize Son, Sabit Radar Noktaları Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, hız sınırlarını denetlemek amacıyla kullanılan sabit radarlar ile elektronik gözetim sistemlerinin konumlarını belirledi.

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Yola Çıkacaklar Dikkat! Trafikte Sürprize Son, Sabit Radar Noktaları Belli Oldu
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İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital sistemi hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, seyahat ettikleri güzergâhlarda ne kadar radar destekli ya da radarsız trafik uygulaması yapıldığını öğrenebilecek.

Sisteme https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari adresinden erişilebiliyor. Amaç, sürücülere seyahat öncesi denetim bilgisi sunarak dikkatli sürüşü teşvik etmek.

KAÇ RADAR OLDUĞU BİLGİSİNİ VERİYOR

Site, tam konum bilgisi vermemekle birlikte; belirlenen güzergâhlarda kaç adet radar ya da radarsız uygulama olduğu bilgisini sunuyor. Kullanıcılar, başlangıç ve varış noktalarını seçerek, örneğin “İstanbul-Ankara arasında 35 radarlı, 32 radarsız uygulama” gibi bilgilere ulaşabiliyor.

30 DAKİKADA BİR GÜNCELLENİYOR

Ayrıca interaktif Türkiye haritası üzerinden de istenilen iki şehir arasındaki trafik uygulama sayıları görülebiliyor. Veriler, Emniyet ve Jandarma birimlerinin yürüttüğü uygulamaları kapsıyor ve her 30 dakikada bir güncelleniyor. Sistemde, kullanıcıları trafik kurallarına uymaya teşvik eden şu mesaj da yer alıyor: “Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun.”

Bu yeni uygulama sayesinde, sürücüler denetim noktaları konusunda önceden bilgi sahibi olup daha dikkatli araç kullanmaları konusunda bilinçleniyor.

MOBİL UYGULAMA YOLDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, güzergâhlardaki radar denetim sayılarını gösteren mobil uygulamanın da hazırlandığını, uygulamanın bayram sonrasında tanıtılacağını belirtti.

Yetkililer, radar uygulamalarının amacının sürücülere ceza kesmek olmadığını, asıl hedefin trafik kazalarını ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: AA

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