Amasya’da Salıncak Faciası: Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Yağız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya’da parkta oynarken devrilen demir salıncağın altında kalan 4 yaşındaki Yağız Duran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Yağız, memleketi Kocaeli’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Amasya’da Salıncak Faciası: Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Yağız Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Amasya’da bayram tatili için ailesiyle Ordu’ya giderken mola verdikleri bir çay bahçesinde yaşanan trajik kaza, Duran ailesini yasa boğdu. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinden Ordu’ya bayram tatili için yola çıkan Abdullah ve Cansu Duran çifti, dün Amasya’daki Cemil Cahit Bey Caddesi’nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi. Ailenin 4 yaşındaki oğlu Yağız Duran, çay bahçesinin yanındaki parkta salıncağa bindi. Ancak kısa süre sonra demir salıncak bir anda devrilerek minik Yağız’ın üzerine düştü.

Amasya’da Salıncak Faciası: Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Yağız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kalbi duran ve vücudunda ciddi hasar oluşan Yağız’ı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen küçük Yağız kurtarılamadı.

Amasya’da Salıncak Faciası: Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Yağız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

Yağız Duran’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesine, Şirinsulhiye Mahallesi’ne getirildi. Merkez Yeni Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Yağız, Şirinsulhiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Abdullah Duran ayakta durmakta zorlanırken, anne Cansu Duran’ın feryatları yürekleri dağladı. Törene, Duran ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, salıncağın devrilme nedenini araştırıyor. Yetkililer, parklardaki oyun alanlarının güvenliği konusunda denetimlerin artırılacağını belirtti.

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Kaynak: DHA

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