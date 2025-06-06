Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

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Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
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Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden 19 yaşındaki A.Y. idaresindeki hafif ticari araç, tali yoldan bulvara çıkan R.A. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Hafif ticari araçla yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklette sürücü ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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