Erzurum’da Kaçan Kurbanlıklar Dronla Arandı

Erzurum’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde 45 kurbanlık hayvan, Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Yakalama Timi tarafından uyuşturucu iğneyle yakalandı. Kaçan bir boğa için dronla arama yapıldı, acemi kasaplar hastaneleri doldurdu.

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Erzurum’da Kaçan Kurbanlıklar Dronla Arandı
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Erzurum’da Kurban Bayramı’nın ilk günü, kaçan kurbanlıklar ve acemi kasapların yaşadığı kazalarla hareketli geçti. Bayram namazının ardından başlayan kurban kesimlerinde, sahiplerinin elinden kaçan hayvanlar cadde ve sokaklarda koşuşturmacaya neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “Kurban Yakalama Timi”, son iki günde 45 kurbanlık hayvanı uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek yakaladı.

Erzurum’da Kaçan Kurbanlıklar Dronla Arandı - Resim : 1

Palandöken Kayak Merkezi’nde boğası kaçan Metin Sevmez, “Kurbanlığımız elimizden kaçtı, peşinden koştuk ama yakalayamadık. Belediyeden yardım istedik, tim gelip uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi. Yoksa imkânsızdı, ter kan içinde kaldık” dedi.

Arife günü evinin bahçesinden kaçan boğasını Aziziye Tabyaları’nda kaybeden Doğan Polat ise ilginç bir yöntem denedi. Polat, “Saatlerce peşinden koştuk, tabyalarda gözden kayboldu. İki dronla, atla, araçla ve yaya olarak aradık ama bulamadık. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. 75 bin liraya aldığım kurbanlığı görenler lütfen polis veya jandarmaya haber versin” diyerek çağrıda bulundu.

Erzurum’da Kaçan Kurbanlıklar Dronla Arandı - Resim : 2

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Bayramın ilk gününde Erzurum’da acemi kasaplar da hastaneleri doldurdu. Kasaplık yaparak para kazanmayı planlayan Enes Demirkıran, boğayı yere yatırmaya çalışırken sol omzunu çıkardı. Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Demirkıran’ın omzu askıya alındı. Üç hafta istirahat edeceğini belirten Demirkıran, “İlk işimde hastanelik oldum, çok üzgünüm” dedi.

Yetkililer, kurban kesimi sırasında dikkatli olunması ve profesyonel kasapların tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaçan Kurbanlık Boğalardan Biri Dere Yatağında, Diğeri Trafikte YakalandıKaçan Kurbanlık Boğalardan Biri Dere Yatağında, Diğeri Trafikte YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

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