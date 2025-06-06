Avrupa Borsalarında Büyüme Verisi Öncesi Karışıklık Hakim

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Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1’lik sınırlı artışla 7.792,5 puana yükselirken, İspanya’da IBEX 35 endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 14.196,0 puanda işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasındaki siyasi gerilim Avrupa piyasalarında da temkinli bir hava oluşturuyor. Musk’ın, Kongre'deki vergi indirimi tasarısını kamuoyuna açık şekilde eleştirmesi, Washington’daki siyasi ayrışmanın derinleşebileceği endişelerini beraberinde getirirken, küresel ölçekte risk algısında dalgalanmalara neden oldu.

BÜYÜME RİSKLERİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümeye dair kırılganlık devam ederken, özellikle imalat sanayisindeki zayıflamanın etkisiyle yukarı yönlü beklentiler baskı altında kalıyor. Bugün açıklanacak büyüme verilerinin bölgenin genel ekonomik sağlığına ilişkin daha net sinyaller vereceği düşünülüyor.

ECB’DEN 25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün gerçekleştirdiği toplantının ardından üç ana politika faizinde 25 baz puan indirime gitti. Buna göre, mevduat faizi yüzde 2’ye, refinansman faizi yüzde 2,15’e ve marjinal borçlanma faizi yüzde 2,40’a çekildi. Bu adımla birlikte ECB, Haziran 2024’ten bu yana 8. kez faiz indirimi yapmış oldu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt’ta düzenlenen basın toplantısında, alınan kararların belirsizliklerle dolu ekonomik ortamda Banka’yı güçlü bir pozisyona taşıdığını ifade etti. Lagarde, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanacağının öngörüldüğünü, ancak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü seyrettiğini vurguladı.

ALMANYA’DAN ZAYIF GELEN VERİLER

Günün öne çıkan verileri arasında Almanya’dan gelen dış ticaret ve sanayi üretimi rakamları dikkat çekti. Nisan ayında dış ticaret fazlası 14,6 milyar avro ile piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Aynı dönemde sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 1,4 oranında azaldı.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VE ECB MESAJLARINDA

Analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi büyüme verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların ve bölgedeki perakende satış istatistiklerinin izleneceğini belirtiyor. ABD tarafında ise istihdam raporu verileri yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA