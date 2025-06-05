SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Uzmanı Net Rakam Verdi, Temmuzda En Düşük Maaş Bakın Ne Kadar Olacak

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025’in ilk 5 ayındaki enflasyon farkı da netleşti. Erdursun’un Dünya Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıya göre, bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15,09 olurken, memur ve memur emeklileri için %14,29 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonunun da %1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.