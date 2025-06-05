SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Uzmanı Net Rakam Verdi, Temmuzda En Düşük Maaş Bakın Ne Kadar Olacak
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerini değerlendirerek temmuz ayında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin tahminde bulundu. Erdursun’a göre en düşük emekli maaşı, yalnızca enflasyon farkı baz alınarak belirlenirse 16.818 TL seviyesinde kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayında yaptığı değerlendirmede en düşük emekli aylığının temmuz itibarıyla 16.500 TL’ye çıkacağını öngören Özgür Erdursun, TÜİK’in mayıs ayı enflasyon oranını %1,53 olarak açıklamasının ardından bu rakamın 17.000 TL’nin altında kalmasının artık kesinleştiğini dile getirdi. Erdursun, 7 Nisan’da yayımladığı yazısında daha yüksek bir oran beklediğini ancak verilerin beklentilerin altında geldiğini ifade etti.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025’in ilk 5 ayındaki enflasyon farkı da netleşti. Erdursun’un Dünya Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıya göre, bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15,09 olurken, memur ve memur emeklileri için %14,29 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonunun da %1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
TEMMUZDA ZAM SINIRLI KALABİLİR
Erdursun, temmuz ayında yalnızca enflasyon farkı baz alınarak bir artış yapılması durumunda emekli aylıklarının 17.000 TL’yi bulamayacağını vurguladı. Bu kapsamda mevcut 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının 16.818 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Ek bir yasal düzenleme ya da refah payı olmaması halinde emeklilerin alacağı zammın sınırlı kalacağına dikkat çekildi.
YENİ ZAM ORANLARI 3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK
Son tabloyu değerlendiren Özgür Erdursun, “2025’in ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %16,24, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık %15,4 oranında zam yansıtılması bekleniyor. Eğer bu hesaba göre hareket edilirse, temmuz ayında en düşük emekli aylığı 17.000 TL’yi göremeyecek” dedi. Kesin oranların ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyonu sonrası netleşeceği bildirildi.