Nadir Hastalıklar İçin Rekor Destek: Bakanlıktan Flaş Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik sağlık desteklerinin 2024 yılı itibarıyla artarak devam ettiğini açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, tedavi süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı adımlar atıldığını ifade etti.
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Bakan Vedat Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre, 2023 yılı boyunca nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 313 farklı ilaca yönelik toplam 54,4 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştirildi. Bu destek, hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.
SAĞLIK DESTEĞİ ARTARAK SÜRECEK
Vedat Işıkhan, açıklamasında “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerine yer vererek, nadir hastalıklar için sunulan sağlık desteklerinin yeni dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Sağlık alanındaki bu kapsamlı destek, hem hastalar hem de aileleri için umut kaynağı olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi