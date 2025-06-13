İsrail'in İran'a Saldırısına İlişkin Trump'tan İlk Açıklama: 'İran'ın Nükleer Bombası Olamaz'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamada, nükleer müzakerelere dönme umudunu dile getirdi. 'Tahran’ın yanıtını beklediklerini belirten Trump, “Gerekirse İsrail’i savunacağız.” dedi.

İsrail'in İran'a Saldırısına İlişkin Trump'tan İlk Açıklama: 'İran'ın Nükleer Bombası Olamaz'
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İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vuruldu. Çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yaptığı ilk açıklamada, bölgedeki tansiyonun yükselmesine rağmen diplomasi kapısını açık tuttuklarını ifade etti. Trump, İran’la nükleer müzakere sürecinin devamını umut ettiklerini belirtti. “Gerekirse İsrail’i savunacağız.” diyerek Washington’un Tel Aviv’e destek mesajını yineledi.

İsrail'in İran'a Saldırısına İlişkin Trump'tan İlk Açıklama: 'İran'ın Nükleer Bombası Olamaz' - Resim : 1

'İRAN NÜKLEER BOMBA SAHİBİ OLAMAZ'

Fox News sunucusu Bret Baier’e telefonla bağlanan Trump, değerlendirmelerde bulundu. “İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var.” sözleriyle hem diplomatik çözüm arayışını hem de İran'daki kayıplara gönderme yaptı.

İsrail’in İran’a düzenlediği operasyonların ardından yaşanan gelişmelere dikkat çeken Trump, Tahran’ın olası tepkisinin önemine vurgu yaptı. ABD'nin durumu yakından takip ettiğini belirten Trump, İran’ın nasıl bir karşılık vereceğini görmek istediklerini söyledi.

İsrail'in İran'a Saldırısına İlişkin Trump'tan İlk Açıklama: 'İran'ın Nükleer Bombası Olamaz' - Resim : 2

'GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ'

Açıklamasının sonunda Washington’un İsrail’in güvenliğini sağlamak için hazır olduğunu belirten Trump, İran'ın misilleme yapması halinde İsrail'i savunacaklarını dile getirdi. Trump, “Gerekirse İsrail’i savunacağız.” ifadelerini kullandı.

İRAN MÜZAKERELERİ DURDURDU

Öte yandan, İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre gerçekleştirilemeyen görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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