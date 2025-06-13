Trump'tan Bir Açıklama Daha, 'İran'a Bir Şans Verdim'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bir kez daha açıklama yaptı. Trump, “İran’a anlaşma için şans verdim. Sonraki saldırılar daha kötü olacak, anlaşma sağlanmalı. Bu katliamın önlenmesi için hala zaman var” dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Bir Açıklama Daha, 'İran'a Bir Şans Verdim'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında üst düzey İranlı isimler hayatını kaybetti. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ile 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar sivil kayıplara da yol açtı. ABD, saldırılara dahil olmadıklarını açıkladı.

İsrail’in İran’a saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama daha geldi.

Trump açıklamasında, “İran’a anlaşma için şans verdim. Sonraki saldırılar daha kötü olacak, anlaşma sağlanmalı. Bu katliamın önlenmesi için hala zaman var” ifadelerini kullandı.

İran tarafına net bir mesaj verdiğini vurgulayan Trump, “İran’a anlaşma yapmalarını söyledim. Ne kadar çabaladıklarının ve ne kadar yaklaştıklarının hiçbir önemi yok; sadece yapamadılar" diye konuştu.

Trump, “İran geriye hiçbir şey kalmadan anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen yapıdan geriye kalanları kurtarmalıdır" dedi.

İran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği Uygulamışİran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği UygulamışDünya
İsrail İran'ı Vurdu, Dünyadan Tepkiler Peş Peşe Geldiİsrail İran'ı Vurdu, Dünyadan Tepkiler Peş Peşe GeldiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran Donald Trump
Son Güncelleme:
Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar! Ölen 241 Kişinin Ailesine Ne Kadar Ödenecek? Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar
Milyonlarca Türk Vatandaşı Havalara Uçacak! Vize Randevusu İçin Harekete Geçildi, Anında Verilecek Milyonlarca Türk Vatandaşı Havalara Uçacak! Vize Randevusu İçin Harekete Geçildi, Anında Verilecek
İran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği Uygulamış İran Saldırılarında 'Mossad' Detayı Ortaya Çıktı: İsrail Truva Taktiği Uygulamış
Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur? Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu
Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim' Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'