Batman’da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Batman Yeni Siirt çevre yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil ile 58 yaşındaki İbrahim Alma’nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Alma’ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri yaptı.

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA