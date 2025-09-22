Batman’da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Batman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Batman’da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Batman Yeni Siirt çevre yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil ile 58 yaşındaki İbrahim Alma’nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Alma’ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri yaptı.

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İş İnsanı, Şoförü Tarafından Vuruldu! İş İnsanı, Şoförü Tarafından Vuruldu!
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Rize'de Yürek Sızlatan Görüntü! Felaketten Kaçan Yavru Ayılar Tünele Sığındı Rize'de Sel Sonrası Yürek Sızlatan Görüntü
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar