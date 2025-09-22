Türkiye’de İlk... YouTube, Uydu Yayınlarını Solladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’nın en büyük üç TV üreticisinden biri olan Vestel’in analizine göre Türkiye’de televizyon izleme alışkanlıklarında tarihi bir kırılma yaşandı. Temmuz ve Ağustos 2025’te YouTube, toplam izlenme süresinde yüzde 43’lük paya ulaşarak yüzde 36’da kalan uydu yayınlarını geçti. Böylece Türkiye’de televizyon başında geçirilen sürede ilk kez dijital bir platform öne çıktı. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Artık televizyon yalnızca bir ekran değil, kapsamlı bir ekosistem. YouTube’un uydu yayınlarını geçmesi televizyonun geleceğinin platformlarla şekilleneceğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Youtube'a harcanan zaman gittikçe artıyor.

DEĞİŞİM TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL

Vestel’in verileri, bu dönüşümün sadece Türkiye’ye özgü olmadığını da gösteriyor. Nielsen’in 2025 verilerine göre YouTube, ABD’de üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sırada yer aldı. İngiltere'de ise Ofcom verileri, YouTube’un BBC dışında TV ekranında en çok izlenen platform olduğunu ortaya koydu. Avrupa genelinde geleneksel yayınların payı giderek düşerken, kullanıcıların içerik seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş önerilere olan ilgisi artıyor. Türkiye’nin de bu trende dahil olması, televizyonun artık 'sadece yayın yapan bir cihaz' olmaktan çıkıp, dijital yaşamın merkezinde yer alan etkileşimli bir alan haline geldiğini kanıtlıyor.

Kaynak: İHA