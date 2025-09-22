Sevgilisinin 15 Yaşındaki Kızını İstismar Etmişti! Cezası Belli Oldu

Kayseri’de sevgilisinin 15 yaşındaki kızı E.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki O.P.'nin cezası belli oldu.

Kayseri'de 29 Ocak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre O.P., sevgilisinin kızı E.A.’ya annesi markete gittiği sırada cinsel istismarda bulundu. Mağdurun durumu annesine anlatmasının ardından yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu şüpheli O.P. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

18 YIL CEZA VERİLDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.P. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen O.P., cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık O.P.’yi 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

