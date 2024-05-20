Tokat'ta tarlaya giden çiftçi, gelen sesin kaynağını öğrenince şoke oldu!

Tokat’ın Turhal ilçesinde çiftçilikle uğraşan ve kendini 'Diplomalı Hıyarcı' olarak tanıtan Uğur Karahan, eşiyle birlikte tarlaya su borusu döşemek için gittiklerinde ilginç bir olay yaşadı.

Boruya delik açtıkları sırada içerisinden bir sürünme sesi duyan Karahan çifti, önce sesin bir sülükten geldiğini düşündü.

GÖZDEN KAYBOLDU

Ancak, açtıkları delikten baktıklarında bir yılanın boru içerisinde gezindiğini gördü. Bir süre delikten bakan ve dilini uzatan yılan daha sonra gözden kayboldu.

"İLK DEFA YILANI BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜM"

Karahan, "Namı diğer diplomalı hıyarcıyım. Sezonun açılmasıyla beraber tarla hazırlıklarımız başladı. Eşimle beraber tarlaya gittik. Boru döşemeye başladık. Borunun deliklerini delerken içinden sürünme sesi gelmeye başladı. İlk başta sülük sandım ama sülük bu kadar ses çıkartır mı diye bakarken deliğin içinden yılanın geçtiğini gördüm. Çok şaşırdım. İlk defa yılanı bu kadar yakından gördüm. Hatta delikten dilini falan çıkarttı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem