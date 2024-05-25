Hatay'da ortaya çıktı, nehri istila etti: Uçsuz bucaksız!

Lübnan’da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya başladı.

Su sümbülleri, Asi Nehri’nin Reyhanlı ilçesinden geçtiği kısmında adeta nehri görülmez hale getirdi. Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor. İstilacı su sümbüllerinin su çekme oranının fazla olmasının tarımsal sulamaya da zarar verdiği biliniyor.

"UÇSUZ BUCAKSIZ SU SÜMBÜLLERİ VAR"

Su sümbüllerinin suyu sömürdüklerini ifade eden 20 yaşındaki Mehmet Küreşoğlu, "Asi Nehri'nde bundan 2 ay önceye kadar su akıyordu. Yaz mevsimi başlangıcında gördüğünüz gibi su sümbülleri yavaş yavaş başlıyor. Bir anda suyu çektiği için çoğalıyor. Uçsuz bucaksız su sümbülleri var. Bu su sümbüllerinin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü ilerde tarım arazileri var. Su sümbülleri suyu sömürdüğü için su çekemiyorlar. Güzel bir görünümü var ama tarımcılara da zararı var" ifadelerini kullandı.

SU SÜMBÜLÜ

Su sümbülü, veya bilimsel adıyla Eichhornia crassipes, Güney Amerika kökenli bir su üstü bitkisidir.

Su sümbülü, geniş, parlak ve oval yaprakları ile 1 metreye kadar ulaşabilen boyuyla dikkat çekici bir bitkidir. Yapraklarının alt kısmı morumsu bir renktedir ve uzun, süngerimsi kökleri suda asılı durur. Su sümbülü, ilkbahar ve yaz aylarında mor, mavi veya beyaz renkli çiçekler açar.

Su sümbülünün özellikleri:

- Hızlı büyüme: Su sümbülü, çok hızlı büyüyen bir bitkidir. Uygun koşullarda, bir ayda iki katına kadar büyüyebilir,

- Uyum sağlama yeteneği: Su sümbülü, farklı su türlerine ve sıcaklıklara uyum sağlayabilen bir bitkidir,

- Çoğalma: Su sümbülü, tohum ve kök sürgünleri yoluyla çoğalır.

Su sümbülünün faydaları:

- Suyun temizlenmesi: Su sümbülü, azot ve fosfor gibi besinleri sudan emerek suyun temizlenmesine yardımcı olur,

- Süs bitkisi: Su sümbülü, güzel görünümüyle süs bitkisi olarak da kullanılabilir,

- Yem bitkisi: Su sümbülü, bazı ülkelerde hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır.

Su sümbülünün zararları:

* İstilacı tür: Su sümbülü, çok hızlı büyüdüğü ve geniş alanları kapladığı için istilacı bir tür olarak kabul edilir,

* Su yollarının tıkanması: Su sümbülü, su yollarını tıkayarak su taşıtlarının ve balıkların hareketini engelleyebilir,

* Biyolojik çeşitliliğe zarar verme: Su sümbülü, yerel bitkilerin ışık ve besin almasını engelleyerek biyolojik çeşitliliğe zarar verebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem