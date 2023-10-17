Hasadı yeni başladı. 1 tane yiyen doktor yüzü görmüyor... Gören elma sanıyor ama değil

Denizli'nin Honaz ilçesinde 13 bin dekar arazide üretilen yaş ve kuru olarak da satışı yapılan cennet hurmasının hasadına başlandığı bildirildi. Cennet hurması en faydalı meyvelerden biri olarak gösteriliyor.

ÜSKÜP SOKAKLARINDA BİLE VAR

Cennet hurması, Kuzey Makedonya'nın dört bir yanında yetişiyor. Bu mucize meyvenin ağaçları Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemde dikilmiş. Şimdilerde ise ülkenin dört bir yanında bu meyvenin ağaçlarını görmek mümkün.

Türkiye'de Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede cennet hurması ağacı bulunuyor.

Peki cennet hurmasının faydaları neler?

Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.

Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.

Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.

Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.

Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.

Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.

İştah açıcı özelliğe sahip bir gıdadır.

İçeriğindeki anti oksidan maddeler yaşlanmayı geciktirici etkide bulunur. Bu antioksidan maddeler cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ciltteki kusurların giderilmesine, cildin yenilenerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

Kaynaklar: Gercekgundem.com, Haberturk.com