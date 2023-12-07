Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor

Mutfak, evin en önemli ve en sık kullanılan alanlarından biridir. Aynı zamanda hijyen açısından da özen gösterilmesi gereken bir yerdir.

Mutfak temizliği sadece tezgahın temiz tutulması, masanın düzenli kullanılması ve mutfak gereçlerinin yıkanmasıyla sınırlı değildir.

Daha derin ve ihmal edilen bölgelere odaklanmak önemlidir. Bu bölgeler arasında aspiratör filtresi de bulunmaktadır.

Aspiratör filtresi, yemeklerin buharını ve yağını emerken zamanla yağ birikmesine ve kirlenmesine neden olabilir.

Aspiratör filtresini temizlemek için en kolay ve etkili yöntemleri sizinle paylaşmak istiyoruz. İşte adım adım temizlik yapmanızı sağlayacak ipuçları:

Lezzet.com.tr'de paylaşılan 3 yöntemi şimdi sizlerle paylaşacağız;

Karbonat Yöntemi



Malzemeler;

Büyük çelik tencere, 1 çay bardağı karbonat

Aspiratör filtresini dikkatli bir şekilde yerleştirin.

Çelik tencerede suyu kaynatın.

Suyun içine filtreyi yerleştirin.

Kaynar suya yavaş yavaş karbonat ekleyin. Su köpüreceği için, yavaş bir şekilde eklemek çok önemlidir.

Aspiratör filtresini sudan çıkardıktan sonra, birkaç kez sünger ile temizleyin.

Filtreyi kuruttuktan sonra yerine takıp kullanmaya devam edebilirsiniz.

Soda Yöntemi



Malzemeler;

Büyük tencere, 2 şişe soda

Aspiratör filtresini çıkarın. Tencereye su ekleyin ve kaynatın.

Suyu kaynatmaya başlayın. Sodayı kaynar suyun içeresine yavaşça ekleyin.

Ardından aspiratör filtresini suyun içine batırın. Bu şekilde 10 dakika kaynatın.

Sudan çıkardığınız filtreyi fırça yardımıyla temizleyin. Ardından soğuk sudan geçirin ve tüm kirlerinden arındırın.

Filtre tamamen kuruduğunda yerine takabilirsiniz.



Beyaz Sirke Yöntemi



Malzemeler;

1 fincan karbonat, 1 su bardağı beyaz sirke

Geniş tencerenin içerisine bir miktar su ekleyin ve kaynatın.

Suyun içerisine beyaz sirkeyi ilave edin.

Su kaynadığında yavaş yavaş karbonatı dökün ve aspiratör filtresini suyun içine batırın.

10 dakika beklettikten sonra, eski diş fırçası ile filtreyi temizleyin.

Temizlenen filtreyi kuruttuktan sonra kullanabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi - Gercekgundem.com