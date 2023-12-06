SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: O tarihte emekli olanlar daha karlı olacak
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenler için kritik tarihi paylaştı.
Yıl sonu yaklaşıyor zamlı maaşlar kapıda. Çalışanların ve emekliği gelmiş olan kişilerin merak etiği en büyük soru ise aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağı. SGK uzmanı Özgür Erdursun bu sorunun cevabını verdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden çok önemli bir mesaj paylaştı ve emekli olacak olanlara seslendi. Erdursun ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:
İşsiz, işi olmadığı için mutsuz, Çalışanlar, zor çalışma şartları ve düşük ücretlerle geçinemediği için mutsuz, Emekliler, düşük emekli aylıkları nedeniyle geçim sıkıntısı içinde mutsuz, Esnaf, zor ekonomik şartlarda kendi Bağ-Kur primini ödemekte dahi zorlanıyor mutsuz, Gençler, gelecek endişesi yaşıyor mutsuz, Bu ülkede kim mutlu...
Özgür Erdursun daha sonra aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmak gerekir sorusunu cevapladı ve şu paylaşımı yaptı:
Daha öncede söylediğimiz gibi 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık %7 daha fazla emekli aylığı alacak... Kıdem Tazminatı Tavanı yaklaşık 35.000TL olacak.. Emeklilik müracaatı için 2023/Aralık mı, 2024 Ocak mı diye soranlar kıdem tazminatı ve emekli aylığına göre karar versinler...