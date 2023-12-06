SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: O tarihte emekli olanlar daha karlı olacak

Yıl sonu yaklaşıyor zamlı maaşlar kapıda. Çalışanların ve emekliği gelmiş olan kişilerin merak etiği en büyük soru ise aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağı. SGK uzmanı Özgür Erdursun bu sorunun cevabını verdi.