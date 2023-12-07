Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş

Nar, sağlığımız için oldukça faydalı bir meyvedir. Hem lezzetiyle hem de içerdiği besin değerleriyle ön plana çıkan nar, birçok açıdan vücudumuza katkı sağlamaktadır.

Öncelikle, nar antioksidan özellikleriyle bilinir. İçerisinde bulunan yüksek miktarda C vitamini ve polifenol bileşikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Bu da bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunur.

Nar ayrıca kalp sağlığına da olumlu etkiler sunar. İçerdiği fitokimyasallar sayesinde kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Böylece kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca, narın kan pıhtılaşmasını önleyici etkisi de bulunmaktadır.

Besin değeri açısından da oldukça zengin olan nar, lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. İçerdiği lif sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsak hareketlerini artırır. Aynı zamanda demir, potasyum, kalsiyum ve B vitaminleri gibi birçok önemli mineral ve vitamin kaynağıdır.

Narın faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyici etkisi de bulunmaktadır.

Peki, nasıl tüketmeliyiz?

Narın kendisi tüketilebileceği gibi, suyu ve özü de kullanılabilir. Nar suyu içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, nar özü ise cilt sağlığına olumlu etkiler sunar.

KABUKLARINI ÇÖPE ATMAYIN

Nar kabuklarını da çöpe atmamak gerekiyor.

Nar kabuğu çayı nasıl yapılır?



Nar kabuğu çayı yapmak için, kahve makinesinin veya çaydanlığın üzerine kahve filtresi ekleyin. Üzerine sıcak su dökün ve beş dakika demlenmesini bekleyin. Şimdi tüketebilirsiniz.

NAR KABUĞU ÇAYININ BAZI FAYDALARI

1. Akne, sivilce ve döküntü oluşumunu engeller

Nar kabuğu antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Akne, sivilce ve kızarıklık gibi cilt problemleriyle etkili bir şekilde savaşır. Kabuklar, antioksidanlar açısından zengindir. Bakteri ve diğer enfeksiyonları vücudunuzdan uzak tutmaya yardımcı olur. Nar kabukları, yüz maskesi ya da peelingi olarak kullanıldığında cildinizdeki ölü deri hücrelerin temizlenmesini sağlar.



2. Vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olur

Antioksidanlar, vücuttaki toksik ajanlarla aktif olarak savaşır. Bu nedenle, nar kabuğunun yüksek antioksidan içeriği, vücudu detoksifiye etmek için kullanıldığında yetenekli bir araçtır. Yapılan bir araştırma, nar kabuğunun sulu özünün detoksifikasyonu destekleyebileceğini kanıtlamıştır. Vücutta bulunan toksinlerle savaşmada oldukça etkilidir.



3. Kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini önler

Güneşe aşırı maruz kalma ve kirlilik, erken yaşlanmanın iki ana nedenidir. Araştırmalar, nar kabuğu özünün - tohum yağı ile birlikte kullanıldığında - prokollajen sentezini desteklediğini, kollajeni parçalayan enzimlerle savaştığını ve cilt hücre büyümesini desteklediğini gösteriyor. Böylece cilt yaşlanmasını ve kırışıklıkları doğal ve etkili bir şekilde geciktirmektedir.



Hallym Üniversitesi tarafından insan deri hücreleri üzerinde yapılan bir araştırma, nar kabuğu özlerinde bulunan ellagik asidin kırışıklıkları hafifletebileceğini bulmuştur. Bu nedenle, cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olabilir.



4. Boğaz ağrısını ve öksürüğü iyileştirir

Geleneksel tıbbi uygulamalara göre, nar kabuğu öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur ve boğaz ağrısını hafifletmek için gargara olarak su ile toz halinde kullanılır. Birden fazla çalışma, nar kabuğunun hidroalkolik özünün, boğaz ağrısı ve öksürüğün tedavisinde yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.



5. Doğal bir nemlendirici ve güneş kremi olabilir

Bu noktada sınırlı veri mevcuttur. Bununla birlikte, elde edilen bazı kanıtlar, nar kabuğunda bulunan ellagik asidin cilt hücrelerindeki nemin kurumasını önleyebileceğini ve böylece cildinizi nemli tutabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca nar kabuğu cildinizi nemlendirerek, çevresel toksinlerden korur ve pH dengesini geri kazandımaktadır. Bu nedenle cilt bakım ürünlerinde nemlendirici özellikleri nedeniyle kullanılırlar.



Nar kabuğu, etkili güneş koruyucu maddeler içerir. UVA ve UVB ışınlarının ciltte neden olduğu hasarı önlemek ve onarmak için doğal bir güneş kremi görevi görür.



6. Cilt kanseriyle savaşır

Yapılan yeni araştırmalar, nar özlerinin cilt kanseri başlangıcına karşı savaşan önleyici bir madde içerdiğini ortaya çıkardı. Nar kabuğunun anti-enflamatuar, anti-kanser özelliklerinin cilt kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Nar kabuğu, kanser hücresi çoğalma sürecini önleyerek cilt kanseri riskini azaltır. Ancak bu konuda çok az sayıda araştırma mevcuttur ve nar kabuğunun insanlardaki bu faydasını anlamak için daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç vardır.

7. Zengin C vitamini kaynağı

C vitamini, nar kabuğunda bol miktarda bulunur. C vitamini, yaraları iyileştirmeye ve yara dokusu oluşturmaya yardımcı olan kapsamlı bir büyüme ajanıdır. Vücut kütlesi oluşturmak için proteinler oluşturmaktadır. Kıkırdak, kemik, dişlerin onarımı ve bakımında önemli bir rol oynamaktadır.



8. Kalp hastalığına karşı korur

Nar kabuğu, LDL kolesterolü oksidasyona karşı koruma konusunda oldukça yetenekli olan antioksidanlar açısından zengindir. Kalp problemlerini önleyen damar koruyucu etkilere sahip olduğu da söylenmektedir. Bu faydalıdır çünkü vücudunuzdaki LDL kolesterol oksidasyonu, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklara katkıda bulunan önemli bir faktör olan oksidatif strese yol açabilir.



9. Diş sağlığına iyi gelir

Nar kabukları genellikle diş tozlarında ve diş macunlarında kullanılır. Bu kabukların, diş eti iltihabı, diş plağı, çürük ve ağız ülseri gibi bir dizi diş problemiyle başa çıkmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antikanser etkilere sahip olduğu bilinmektedir.



10. Kemik sağlığına iyi gelir

Nar kabukları kemik yoğunluğu kaybını azaltmada etkilidir. Araştırmalar, nar kabuğundan yapılan karışımların tüketilmesinin kemik sağlığını artırmaya ve menopozdan sonra osteoporoz başlangıcını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir araştırma, nar kabuğunun tanenler, polifenoller ve flavonoidler açısından zengin olduğunu ve özünün besin takviyesi olarak tüketilmesinin kemik sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmektedir.



11. Bağırsak sağlığına iyi gelir

Nar kabuğu, antiinflamatuar özelliği ile bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olan tanenler içerir. Ayrıca, bu meyve kabuğu hemoroid şişmesini azaltmaya yardımcı olur. Bazı kanıtlar, nar kabuğunun ishal sırasında kanamayı durdurmaya yardımcı olduğunu ve sindirim sağlığını iyileştirdiğini öne sürüyor.



12. Saç dökülmesini ve kepeği önler

Nar kabuğu özleri, saç dökülmesiyle mücadelede ve kepeği proaktif olarak kontrol etmede etkili bir şekilde kullanılmıştır. Nar kabuğunun antifungal aktivitesi, mantar faaliyetinin neden olduğu saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur ve kepeği önler.

Kaynak: Haberturk.com, gercekgundem.com