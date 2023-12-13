129 yıllık şirketin sonu! İflası duyuruldu, çalışanlar işten çıkarılıyor

Peş peşe çok sayıda şirket iflas ediyor. Son iflas eden şirket ise Almanya'da 129 yıldır faaliyet gösteren şirket oldu.

Sabah'ta ye alan bilgilere göre, Görtz''den sonra en büyük ayakkabı perakendecisi ve üreticisi Pölking iflasını bildirdi. 1894 yılında kurulan ve Almanya ile Avrupa genelinde üç bin şubesi bulunan Pölking, iflas masasına başvurdu ve iflasa pandemi dönemindeki satış düşüşü ile enerji krizinin getirdiği zorlukları gerekçe gösterdi.

Şirketin Genel Müdürü Angelika Pölking, çalışan maaşlarının en az üç ay güvence altında olduğunu ve internetten satışa devam etmeyi istediklerini dile getirdi.

Almanya''da koronavirüs pandemisi, ardından Rusya- Ukrayna savaşı ve savaşın getirdiği enerji krizi, alım gücünü düşürdü. Bu durum çok sayıda köklü şirketin iflasına neden oldu.