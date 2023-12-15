Araştırmayla kanıtlandı! Günde 5 adet fındık yerseniz bakın ne oluyor?

Fındık, genellikle yemeklerde, tatlılarda, kahvaltılıklarda ve atıştırmalıklarda kullanılır. Ayrıca fındık yağı da kozmetik ürünlerde ve yemeklerde kullanılan bir bileşendir. Fındık aynı zamanda fındık ezmesi ve çikolata gibi ürünlerin yapımında da kullanılır. Turşu yapımında da fındık kullanılabilir.

GÜNDE 5 ADET FINDIK YEMENİN FAYDASI

Uzmanlar günde 5 adet fındık tüketmeyi öneriyor. Peki günde 5 adet fındık yenirse ne işe yarıyor?

Amerika'da yapılan bir araştırma, fındığın prostat kanserini yüzde 34 oranında engellediğini ortaya çıkardı

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma fındığın bir faydasını daha gösterdi. Prostat kanserini yüzde 34 oranında engellediği ortaya konan fındığın ayrıca tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarına karşı da etkili olduğu görüldü.

İngiliz sağlık dergisi Journal of Cancer’de yayınlanan araştırmaya göre haftada bir avuç fındık tüketmek prostat kanseri riskini yüzde 34 oranında azaltıyor. Araştırmayı yürüten uzmanlar, fındığın ve fıstığın doğal karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitamin kaynağı olduğunu belirterek, fındığın sağlık açısından faydalarını vurguladı.

Fındık tüketilmesi gereken bir besindir çünkü fındık, sağlıklı yağlar, lif, protein ve antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca kalp sağlığını destekler, kan şekeri seviyesini dengeleyebilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Fındık aynı zamanda beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve genel olarak vücut için faydalı bir besindir. Bu nedenlerle fındık tüketilmesi, dengeli bir beslenme programının bir parçası olmalıdır.