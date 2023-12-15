Bardaklarda oluşan lekeleri temizleme yöntemleri! Çizikler ve matlaşma yok oluyor

Bardaklarınızdaki inatçı lekeler, çizikler ve zamanla oluşan matlaşmalar, sofralarınızın estetiğini ve şıklığını gölgeleyebilir. Oysa temiz ve parlak bardaklar, yemek masanızın vazgeçilmez parçalarıdır. Bu yazımızda, bardaklarınızı ilk günkü haline getirecek temizleme yöntemlerini paylaşacağız.

1. Sirke ile Temizleme



Sirke, doğal asidik özelliği ile kireç lekelerini çözmede oldukça etkilidir. Bardaklarınızdaki matlaşmayı gidermek için bir parça sirkeyi ılık su ile karıştırın ve bardaklarınızı bu karışımda bir süre bekletin. Ardından yumuşak bir süngerle hafifçe ovalayarak durulayın.

2. Karbonat ve Limon



Karbonat, doğal bir aşındırıcıdır ve çiziklerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Bir miktar karbonatı limon suyu ile macun kıvamına getirin ve bardaklarınızdaki lekelere uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra yumuşak bir fırça ile ovalayarak temizleyin.

3. Tuz ve Sirke



Tuz, özellikle su lekelerini çıkarmada kullanılır. Bir miktar tuzu sirke ile karıştırarak bardaklarınızdaki lekelerin üzerine sürün. Bir süre beklettikten sonra yumuşak bir bez ile silerek durulayın.

4. Diş Macunu



Diş macunu, bardaklardaki hafif çizikleri gidermede etkili bir yöntem olabilir. Az miktarda diş macununu bir beze sıkın ve bardaklardaki çiziklerin üzerine yuvarlak hareketlerle uygulayın. Sonrasında durulayarak temizleyin.

5. Beyaz Sirke ve Tuz Karışımı



Beyaz sirke ve tuz karışımı, bardaklardaki matlaşma ve lekeleri gidermek için güçlü bir çözümdür. Eşit oranlarda beyaz sirke ve tuz karıştırarak lekeli bölgeye uygulayın. Birkaç dakika bekletip yumuşak bir süngerle ovalayarak temizleyin.

6. Ticari Çamaşır Suyu Kullanımı



Eğer bardaklarınızda çok inatçı lekeler varsa, ticari çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanmadan önce üreticinin talimatlarına dikkat etmek önemlidir. Bardaklarınızı çamaşır suyu ile doldurulmuş bir kaba batırın ve kısa bir süre bekletin. Ardından iyice durulayın.

7. Bulaşık Makinesi Deterjanı



Bulaşık makinesinde yıkama esnasında kullanılan deterjanlar, genellikle bardakları temizlemek için yeterlidir. Ancak bardaklarınızdaki lekeler makineden çıktıktan sonra bile devam ediyorsa, bardakları bulaşık makinesine koymadan önce üzerlerine biraz ekstra deterjan serpip suyla ovabilirsiniz.