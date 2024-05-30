Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı

Ercan, bazı şehir ve ilçeleri vurgulayarak uyarılarını sıraladı. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzeyinde İstanbul'u; güneyinde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk'u işaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Kuzey Anadolu Fay hattı, M6-M7,5 büyüklüğünde depremlerle kuzeyde İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, orta bölgede Kapıdağ Yarımadası'nı koparıyor. Güneyde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz oluşturuyor. Depremler, yeryüzünü dönüştürür" dedi.