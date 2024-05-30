Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, 6 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem konusunda uyardı.

Deprem Ahmet Ercan İstanbul Marmara Denizi
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Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı - Resim: 1

Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Fayları ile aktif bir deprem ülkesi.

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Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı - Resim: 2

Birçok bölgesi 1. dereceden deprem bölgesi olan Türkiye’de, geçmişten bugüne yıkıcı depremlere tanık olundu.

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Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı - Resim: 3

Uzmanlar, deprem konusunda uyarılarda bulunup tedbir alınılması için çağrıda bulunuyor.

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Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı - Resim: 4

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, bu fayın 6 ila 7.5 büyüklüğünde depremler üretebileceğini belirtti.

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Ahmet Ercan o fay hattını işaret etti: 6 ve 7.5'lik deprem uyarısı - Resim: 5

Ercan, bazı şehir ve ilçeleri vurgulayarak uyarılarını sıraladı. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzeyinde İstanbul'u; güneyinde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk'u işaret etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Kuzey Anadolu Fay hattı, M6-M7,5 büyüklüğünde depremlerle kuzeyde İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, orta bölgede Kapıdağ Yarımadası'nı koparıyor. Güneyde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz oluşturuyor. Depremler, yeryüzünü dönüştürür" dedi.

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