Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor

Nohut, sağlıklı bir besin kaynağıdır ve vücut için birçok fayda sağlar. Nohut, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca protein, demir, folik asit ve diğer önemli besin maddeleri bakımından zengindir. Bu nedenle nohut tüketimi, sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir.

Nohut Düdüklüde Nasıl ve Kaç Dakikada Pişer?



Çağımızda hız her şey demektir bu da yemeklerin bile hızlı bir şekilde yapılması anlamına gelmektedir. Düdüklüde pişen her yemek tencere yemeklerinden daha hızlı bir şekilde piştiği için nohut düdüklüde kaç dakikada pişer sorusunu akla getirir. Nohutun pişme süresi önceden suda bekletip bekletilmediğine göre farklılık gösterir. Suda bekletilmiş nohut 25 dakikada pişerken suda bekletilmemiş nohut 35 dakikada pişmektedir.

Nohut Nasıl Islatılır ve Haşlanır?



Nohut pişmeden önceki gece suda bekletilirse daha hızlı pişecektir. Nohut bir gece öncesinden üzerini 2 parmak geçecek kadar suya koyulur ve suyun içine bir tatlı kaşığı karbonat atılırsa nohut yumuşayacak, şişecek ve daha hızlı pişecektir. Islatılan nohut süzülür. Nohut düdüklü veya normal tencereye alınarak üzeri 3 parmak geçecek kadar su koyulur ve haşlanmaya bırakılır. Islanmış nohut düdüklüde 25, tencerede 35 dakikada pişer. Nohut suda ıslatılmamışsa mutlaka daha fazla su çekeceğinden 2-3 parmak daha fazla su koyulmalıdır. Pişirme süresi de düdüklü de 35 tencerede 50 dakika olarak uzar. Nohut düdüklüde kaç dk sorusunun yanıtı ıslatılmış olup olmadığına göre değişir yanıtını vermek doğru olacaktır.

Nohut Nasıl Yapılır?



Nohut yemeği özellikle kışın oldukça tercih edilen bir yemektir. Nohut pişirme teknikleri düdüklüde ve tencerede farklılık göstermemektedir. Nohut yemeği yapmak için bir gece önceden nohutları ıslatmak gerekir. Nohut ıslatılmamışsa pişirme süresi uzayacaktır. Islatılan nohut ilk olarak süzülür, tencerede soğan yağ ile kavurulur. Kavrulan soğanların üzerine biber ve domates salçası ilave edilir. Salça da kavrulduktan sonra nohutlar tencereye koyulur.

Nohutun üzeri geçene kadar su eklenir. Düdüklü tencerede 25, normal tencerede 35 dakikada nohut yemeği hazır olur. Fakat nohut cinsine göre değişir. Genel olarak ıslanmış nohut düdüklüde kaç dakikada pişer sorusunun yanıtı 25 dakika olarak verilebilir. Nohut ıslatılmamış ise nohut önce haşlanır ve sonra aynı işlemler uygulanabilir. ya da nohut direkt aynı işlemleri uyguladıktan sonra tencereye koyulur ve pişirme süresi ıslatılan nohuttan 10-15 uzar.

NOHUT İLE HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Nohut ile yapılan yemekler genellikle Türk mutfağında sıkça tercih edilen ve lezzetli yemeklerdir. Nohut, protein ve lif bakımından zengin bir besindir ve sağlıklı beslenme için önemli bir bileşendir. Nohut ile yapılan yemekler arasında humus, nohut pilavı, nohutlu köfte, nohutlu salata ve nohutlu çorba gibi birçok çeşit bulunmaktadır. Bu yemekler hem besleyici hem de lezzetli olmalarıyla bilinirler. Ayrıca nohutun farklı baharatlar ve malzemelerle birleştirilerek çeşitli yemekler hazırlanabilir, bu da yemek seçeneklerini arttırır. Nohut ile yapılan yemeklerin tarifleri ve hazırlanışı konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, size yardımcı olabilecek birçok kaynak bulunmaktadır.