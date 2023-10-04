Bu püf noktası ile 1 gece önce nohut ıslatmaya son! Suya ekleyince lokum gibi oluyor

Nohut, yüksek besin değeri ve lezzetiyle bilinen bir baklagildir. Bu besinin faydaları oldukça fazladır. Öncelikle, bitkisel protein açısından zengin bir kaynak olması nedeniyle günlük protein ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılar. Ayrıca magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller içerir. Lifli bir gıda olduğu için kabızlık sorununu giderir, kan şekerini dengeler ve kilo vermeye yardımcı olur. Gluten hassasiyeti olanlar için de ideal bir seçenektir. Nohut ayrıca kolesterol içermez ve kalp hastalığı riskini azaltan bir besindir. Ancak nohutların doğru şekilde hazırlanması önemlidir. Haşlanarak tüketilmeleri önerilir. Nohutları yumuşak ve kabuklarını koruyarak pişirmek için bazı püf noktaları bulunmaktadır.

NOHUT YEMEĞİ YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR

1 GECE ÖNCE ISLATMADAN DA BU TEKNİKLE PAMUK GİBİ YAPMAK ÇOK KOLAY



Nohutları tencereye alıp üzerini su koyup, 1 saat kaynatın. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 kase buzu atın. Hepsi bu kadar.

YOK BENİM VAKTİM VAR KLASİK YÖNTEMİ DE MERAK EDİYORUM DİYORSANIZ İŞTE O TEKNİK!

Pişireceğiniz nohutu bol yıkayıp tencereye alın, üzerine ılık su döküp kapağını kapatın ve 1 gece bekletin. Ertesi gün 30 dakika düdüklüde pişirmeniz yeterli...

BİR DE PRATİK TARİF VERELİM

Bu haberimizde size etsiz nohut yemeği tarifi de vereceğiz.

Etsiz Nohut Yemeği Nasıl Yapılır?

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı nohut

1 adet büyük boy kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet domates

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığının ucuyla kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz



Vaktiniz varsa bir gün önceden nohutu yıkayıp üzerini geçecek kadar ılık su koyup bekletin.(Yoksa da yukarıdaki tekniği uygulayın). Suda yıkayıp süzün. Düdüklü tencereye ince ince doğranmış soğanı ve zeytinyağını ekleyip güzelce kavurun. Salçayı ilave edip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Nohutu da ekleyin. 2-3 dakika sonra tuzunu, baharatlarını ilave edin. Son olarak üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su döküp kapatın. Düdüklü tencerede havası çıkınca 30 dakika orta ateşte pişirin. Vefanlar, sulu yemeğin içinde et yemeyen herkes için harika bir tarif. Mutlaka deneyin!