Öksürüğü geçiren 4 doğal şey! Birçok kişi tarafından henüz paylaşılmamıştı

Özellikle kış aylarında sıkça görülen öksürüğe doğal yöntemlerle çözüm bulmak mümkündür. Öksürüğe iyi gelen 4 doğal şeyi sizlerle paylaşacağız

1. Bal



Bal, öksürüğü hafifletmek için etkili bir doğal yöntemdir. Balın yapısında bulunan antibakteriyel özellikler, öksürüğe neden olan bakterileri yok eder. Ayrıca balın yapışkan kıvamı, boğazda oluşan tahrişleri azaltarak öksürüğü hafifletir. Bir çay kaşığı balı sıcak suya karıştırarak içebilirsiniz.

2. Zencefil



Zencefil, öksürük ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar için doğal bir ilaç olarak kullanılır. Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri, boğazda oluşan tahrişleri azaltarak öksürüğü hafifletir. Ayrıca zencefilin içeriğinde bulunan gingeroller, balgam söktürücü etkiye sahiptir. Bir bardak sıcak suya rendelenmiş zencefil ekleyerek içebilirsiniz.

3. Nane



Nane, öksürük ve boğaz ağrısı için doğal bir çözüm olarak kullanılır. Nane yapraklarındaki mentol, boğazda oluşan tahrişleri azaltarak öksürüğü hafifletir. Ayrıca nane, balgam söktürücü etkiye sahiptir. Bir fincan sıcak suya birkaç nane yaprağı ekleyerek demleyin ve ardından süzerek içebilirsiniz.

4. Sıcak su buharı



Sıcak su buharı, öksürük ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Sıcak su buharı, boğazdaki tahrişi azaltarak öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur. Bir leğene sıcak su doldurun ve başınızın üzerine bir havlu örtün. Bu şekilde yüzünüzü leğenin üzerine yaklaştırarak 15-20 dakika kadar buharın etkisini hissedebilirsiniz.