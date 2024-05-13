Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren botta 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 14 düzensiz göçmen, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bir bottan kurtarıldı.

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Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren botta 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bir lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta ve deniz yüzeyinde aralarında bir çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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