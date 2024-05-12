Erzurum'da hortum yıkıcı etkisini gösterdi: Evler, okul ve seralar hasar gördü

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen hortum, birçok evin ve tadilat aşamasındaki bir okulun çatısının uçmasına neden oldu.

Son Güncelleme:
Erzurum'da hortum yıkıcı etkisini gösterdi: Evler, okul ve seralar hasar gördü

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen hortum, birçok evin ve tadilattaki bir okulun çatısını uçurarak maddi hasara neden oldu. Hortumun etkisiyle kopan sac parçaları ise araçlara zarar verdi. Yüksek gerilim hattının da kopmasıyla bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Söğütlü Mahallesi'ndeki hortum neticesinde herhangi bir can kaybı yok. İlk belirlemelere göre 7 ev, 1 okul, 3 sera, 3 araç ve arıcılık yapanların peteklerinde hasar meydana geldi. Pasinler ilçesine bağlı Gölciğez ve Kevenlik mahallelerinde de hortum meydana geldi. Can kaybı yok fakat evlerde ve ahırlarda maddi hasar meydana geldi. Mahallelerdeki durum hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bilgilendirilmiştir."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kabri başında anıldı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kabri başında anıldı
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş
9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kuzenini öldürdü 9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kuzenini öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu? Emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu?