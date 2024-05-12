Erzurum'da hortum yıkıcı etkisini gösterdi: Evler, okul ve seralar hasar gördü

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen hortum, birçok evin ve tadilattaki bir okulun çatısını uçurarak maddi hasara neden oldu. Hortumun etkisiyle kopan sac parçaları ise araçlara zarar verdi. Yüksek gerilim hattının da kopmasıyla bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Söğütlü Mahallesi'ndeki hortum neticesinde herhangi bir can kaybı yok. İlk belirlemelere göre 7 ev, 1 okul, 3 sera, 3 araç ve arıcılık yapanların peteklerinde hasar meydana geldi. Pasinler ilçesine bağlı Gölciğez ve Kevenlik mahallelerinde de hortum meydana geldi. Can kaybı yok fakat evlerde ve ahırlarda maddi hasar meydana geldi. Mahallelerdeki durum hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bilgilendirilmiştir."

Kaynak: AA