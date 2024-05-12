Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı. Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda düzenlenen anma törenine Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR'

Saygı duruşuyla başlayan törende Başkan Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı ve törene katılan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım’ın kabri başındayız. Bu ülkeyi esaretten kurtararak hepimize aydınlık bir gelecek bırakmış bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize bıraktığı değerlere sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.