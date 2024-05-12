Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı. Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda düzenlenen anma törenine Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR'

Saygı duruşuyla başlayan törende Başkan Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı ve törene katılan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım’ın kabri başındayız. Bu ülkeyi esaretten kurtararak hepimize aydınlık bir gelecek bırakmış bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize bıraktığı değerlere sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.

Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı
Şanlıurfa'da acı olay: Yeni doğan bebek sokağa terk edildi Şanlıurfa'da acı olay: Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
CHP'li Tahtasız'dan Çorum'da eylem yapan maden işçilerine destek CHP'li Tahtasız'dan Çorum'da eylem yapan maden işçilerine destek
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu? Emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu?